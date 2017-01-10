Системный оператор в третий раз стал лауреатом премии "Время инноваций"

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10 января 2017, 14:17
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Проект Системного оператора «Разработка и внедрение централизованной системы противоаварийной автоматики третьего поколения» удостоен всероссийской премии «Время инноваций – 2016» в номинации «Проект года».
Ежегодная премия «Время инноваций» основана фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Она вручается за лучшие проекты по стимулированию, продвижению и внедрению инновационных разработок. В 2014 году этой премии был удостоен проект Системного оператора «Контактный центр системы «Одного окна» в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности», в 2015 году в номинации «Продукт года» был награжден проект АО «СО ЕЭС» «Релейная защита «мертвой зоны» распределительных устройств объектов электроэнергетики».
Централизованные системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) предназначены для предотвращения нарушения устойчивости энергообъединений и крупных региональных энергосистем.
ЦСПА третьего поколения, разработанная специалистами АО «СО ЕЭС», по функциональным возможностям и характеристикам превосходит ЦСПА предыдущих поколений. В новой системе реализована функция расчета управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости. В отличие от предшествующих все технологические алгоритмы ЦСПА третьего поколения имеют универсальный характер – не требуют подстройки под конкретную схему энергосистемы. Кроме того, ЦСПА третьего поколения превосходит предшествующие по быстродействию за счет обеспечения параллельного расчета управляющих воздействий на многоядерных процессорах.
Первым энергообъединением ЕЭС России, где была введена ЦСПА третьего поколения, стала Объединенная энергосистема Востока. За счет этого обеспечено повышение надежности энергосистемы региона, предотвращение нарушения устойчивости и системных аварий в ОЭС Востока, снижение объемов отключения нагрузки потребления и числа отключаемых генераторов электростанций при аварийных ситуациях.