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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Калугаэнерго" наградили детей за знание правил электробезопасности

Сотрудники Калугаэнерго наградили детей за знание правил электробезопасности

10 января 2017, 17:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО

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Накануне Нового года сотрудники филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» побывали в СШ № 1 г. Мосальска с почетной миссией – вручить заслуженные награды сразу двум участницам интернет-конкурса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на знание правил электробезопасности. В конкурсе «Электробезопасность: наука или искусство?», который стартовал в начале нового учебного года и завершился в начале декабря, приняли участие более 900 детей из 9 регионов присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Каждый раз энергетики стараются придумать для ребят что-то интересное, вот и завершившийся конкурс был не совсем традиционным. Наряду с решением кроссворда и расшифровкой кодовой фразы, можно было попробовать свои силы и в других увлекательных испытаниях: конкурсе рисунков и поиске виртуальных героев. 30 ребят стали победителями в интеллектуальном, творческом и исследовательском соревновании на знание правил электробезопасности, среди них и калужане. Причем двое из них – из Мосальской школы № 1. Надо сказать, это учебное заведение с традициями – в этом году школа отметила 110-летие. Ее ученики всегда принимают активное участие в конкурсах, проводимых энергокомпанией. Во многом это заслуга педагога школы Ольги Мартыновой. Вот и в этот раз ребята проявили активность. В результате – сразу два призера. Третьеклассница Анастасия Куделина победила в номинации «Эрудит». А Ксения Волкова, ученица 8-го класса, получили диплом активиста команды «Электропатруля».

Награждение победительниц состоялось на итоговой общешкольной линейке. Сотрудники Калугаэнерго вручили девочкам дипломы и заслуженные призы: Настя получили планшетный компьютер и календарь, Ксюша – флешку, календарь, блокнот и закладки. Обе девочки учатся на «4» и «5», с удовольствием участвуют в различных конкурсах. Особенно интересно, по словам школьниц, участвовать в конкурсах МРСК Центра и Приволжья. А Ксения рассказала, что следит за новостями сообщества «Электропатруль» в социальной сети. Девушке нравятся точные науки. Возможно, участие в конкурсе энергокомпании повлияет в будущем и на выбор профессии. Конкурс завершился, но энергетики планируют и в будущем наряду с традиционными методами обучения детей «электрической грамоте» использовать и новые формы этой важной работы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"

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