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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в новогодние праздники

Станции Нижегородского филиала Т Плюс обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в новогодние праздники

10 января 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС

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Станции и теплосетевые предприятия Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Для обеспечения надежной работы на станциях в новогодние праздничные и выходные дни действовал особый режим работы осуществлялись дополнительные меры по контролю за работой технологического оборудования и выполнением ремонтных работ, обеспечению пожарной безопасности и пропускного режима.

С 9 января 2017 года станции филиала переведены на штатный режим работы. При этом в связи с наступлением в городах работы Нижегородского филиала «Т Плюс» – Дзержинске, Кстово и Нижнем Новгороде похолодания ниже минус 30 град. С для обеспечения надежности работы станций и тепловых сетей на энергообъектах филиала введен режим усиленного контроля за работой оборудования, определен порядок ввода круглосуточного дежурства аварийных бригад. Сформирован необходимый запас материалов и средств для проведения работ. Все электростанции обеспечены запасом резервного топлива.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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