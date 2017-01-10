Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в новогодние праздники

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10 января 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС
Станции и теплосетевые предприятия Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
Для обеспечения надежной работы на станциях в новогодние праздничные и выходные дни действовал особый режим работы осуществлялись дополнительные меры по контролю за работой технологического оборудования и выполнением ремонтных работ, обеспечению пожарной безопасности и пропускного режима.
С 9 января 2017 года станции филиала переведены на штатный режим работы. При этом в связи с наступлением в городах работы Нижегородского филиала «Т Плюс» – Дзержинске, Кстово и Нижнем Новгороде похолодания ниже минус 30 град. С для обеспечения надежности работы станций и тепловых сетей на энергообъектах филиала введен режим усиленного контроля за работой оборудования, определен порядок ввода круглосуточного дежурства аварийных бригад. Сформирован необходимый запас материалов и средств для проведения работ. Все электростанции обеспечены запасом резервного топлива.