"Технология" вошла в топ-10 инновационных компаний России

Ведущее предприятие «РТ-Химкомпозита» – ОНПП «Технология» – вошло в десятку лучших инновационных предприятий российского рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» по итогам 2016 года. Эксперты рейтинга оценивали технологический уровень выпускаемой продукции предприятий, ее новизну, интеллектуальную деятельность, а также расходы на НИОКР и технологические инновации.



Рейтинг «ТехУспех» проводится с 2012 года. Он организован Российской венчурной компанией в партнерстве с НИУ ВШЭ и PwC. Сегодня «ТехУспех» – авторитетный и эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных технологических компаний. Обнинское НПП «Технология» является неизменным участником рейтинга в различных номинациях третий год подряд.



«Технология» заслуженно не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге благодаря в первую очередь финансированию исследовательской работы, которая составляет примерно треть выручки предприятия. Ежегодно предприятие получает 25–30 патентов на результаты интеллектуальной деятельности, в результате чего доля инновационного продукта в общем объеме продаж составляет 85–87%. Кроме того, темп роста выручки предприятия за 2010–2015 годы удвоился и составил 4,9 млрд рублей, из которых 4,3 млрд рублей было направлено на развитие новой продукции», – отметил гендиректор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.



«Технология» уже более полувека создает уникальные материалы для авиации и космоса. Здесь в 1988 году разрабатывались остекление кабины и композитные детали для космического корабля «Буран». Позже, в 2004 году, на предприятии были созданы уникальные углепластиковые конструкции для Большого адронного коллайдера.



В наши дни НПП «Технология» ежегодно обеспечивает высокоэффективными углепластиковыми агрегатами ракеты-носители «Протон-М», «Рокот» и «Ангара», создает солнечные батареи, изготавливает зеркальные поверхности для телескопов.



Обнинское предприятие «РТ-Химкомпозита» создает звукопоглощающие детали для двигателей самолета Sukhoi Superjet 100, а также композитные конструкции для нового лайнера МС-21. Сотрудниками разработано более 150 наименований высокопрочных изделий остекления для кабин электровозов, тепловозов и другой рельсовой техники с уникальными характеристиками.