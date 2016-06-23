Тюменское МРО АО "ТЭК" передает участки в другие отделения компании

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10 января 2017, 12:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
С 1 января 2017 года Тюменское межрайонное отделение АО «Тюменская энергосбытовая компания» передает сбытовые участки в другие отделения компании.
Теперь Ярковский и Нижнетавдинский участки подчиняются Тобольскому МРО, а Исетский участок – Южному МРО.
Для потребителей компании, которые обслуживаются на этих участках, по сути ничего не изменится. Адреса, телефоны, реквизиты остаются прежними. Лишь при необходимости связаться с вышестоящим подразделением АО «ТЭК» абоненты должны обращаться уже не в Тюмень, а в соответствующее межрайонное отделение в Тобольске или Заводоуковске.
Контакты участков и межрайонных отделений можно найти на сайте АО «ТЭК» (tmesk.ru/intermap).