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Отраслевые новости: Энергетика

Тюменское МРО АО "ТЭК" передает участки в другие отделения компании

С 1 января 2017 года Тюменское межрайонное отделение АО «Тюменская энергосбытовая компания» передает сбытовые участки в другие отделения компании.

Теперь Ярковский и Нижнетавдинский участки подчиняются Тобольскому МРО, а Исетский участок – Южному МРО.

Для потребителей компании, которые обслуживаются на этих участках, по сути ничего не изменится. Адреса, телефоны, реквизиты остаются прежними. Лишь при необходимости связаться с вышестоящим подразделением АО «ТЭК» абоненты должны обращаться уже  не в Тюмень, а в соответствующее межрайонное отделение в Тобольске или  Заводоуковске.

Контакты участков и межрайонных отделений можно найти на сайте АО «ТЭК» (tmesk.ru/intermap).

Компания: АО "Тюменская энергосбытовая компания"
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