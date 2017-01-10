В Голландии поезда используют только энергию ветра

С 1 января 2017 года все железнодорожное сообщение Нидерландов стало работать исключительно на чистой, возобновляемой энергии ветра.



Железнодорожные компании Нидерландов во главе с крупнейшей из них, NS, заключили в 2015 году договор с фирмой Eneco, благодаря которому поезда началии отказываться от использования энергии, полученной из не возобновляемых источников. Окончательный переход на 100% возобновляемую энергию должен был состояться в 2018 году. Однако, достигнув 75% к 2016, страна пришла к цели с опережением графика, передает Хайтек.



Компания NS перевозит в сутки 600 000 пассажиров и тратит на это в год 1,2 миллиарда кВт*ч энергии. Это равняется энергетической потребности всех жилых домов Амстердама.



Нидерланды пока не могут покрыть все потребности страны в электричестве исключительно за счет ветрогенерации. Сейчас общая выработка ветряных турбин составляет 7,4 млрд кВт*ч в год, тогда как энергопотребности страны в 2015 году равнялись приблизительно 12,5 млрд кВт*ч. Энергетическая компания Eneco обычно решает эту проблему, выдавая так называемые гарантии по использованию (GoO) — сертификаты, которые позволяют выкупать возобновляемую энергию у стран, которые производят ее с излишками.



Однако для нужд железной дороги Eneco предпочитает пойти другим путем и использовать электричество, полученное на ветряных фермах Нидерландов, Бельгии и Финляндии. Именно благодаря их досрочной постройке голландские поезда смогли стать «чистыми» с наступлением нового года.



Вне зависимости от источника выработки, эта инициатива является важным шагом в направлении перехода всей страны на возобновляемую энергию и служит примером для других государств, пишет CleanTechnica.

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