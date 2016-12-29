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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В этом году на ремонт и техобслуживание электросетевого оборудования "Псковэнерго" планирует направить свыше 350 млн рублей

В этом году на ремонт и техобслуживание электросетевого оборудования Псковэнерго планирует направить свыше 350 млн рублей

10 января 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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 Планируемый объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в 2017 году составит 225,3 млн рублей. На техническое обслуживание  оборудования сетевого комплекса Псковской области предприятие направит еще 127,4 млн рублей. Как сообщили в управлении эксплуатации, приоритетным направлением ремонтной кампании электросетевого предприятия на уровне региона остаётся выполнение требований правил технической эксплуатации в соответствии с многолетними планами-графиками.
 
В текущем году специалисты «Псковэнерго» планируют провести комплексный ремонт оборудования на  30 высоковольтных подстанциях. От работы этих системообразующих элементов электросетевой инфраструктуры зависит надежное электроснабжение десятков тысяч жителей и социально значимых объектов в различных районах области. На питающих центрах 35-110 кВ, в частности, намечены ремонты высоковольтных выключателей и разъединителей, замена опорно-стержневых изоляторов. Затраты «Псковэнерго» на эти мероприятия составят почти 50  млн рублей.
 
Также в текущем году энергетики отремонтируют 3,1 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения и  942 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Работы по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности будут вестись на площади порядка 4,2 тыс. гектар.
 
В условиях ограниченности тарифных источников на модернизацию электросетевого хозяйства и  удорожания материалов «Псковэнерго» наращивает долю работ, выполняемых хозспособом. Так, в прошлом, 2016 году, предприятие отказалось от привлечения сторонних подрядных организаций для проведения ремонта силовых трансформаторов I и II габаритов. На сегодняшний день подрядчики привлекаются в основном к расчистке трасс ЛЭП и  к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании. В общей сложности 77% всех видов ремонтных работ «Псковэнерго» выполняет собственными силами. 
 
Напомним, что традиционно в электросетевых компаниях страны пик ремонтных работ приходится на II-III кварталы года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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