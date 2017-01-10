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Отраслевые новости: Энергетика

В новогодние праздники энергетики "Т Плюс" обеспечили надежное теплоснабжение

В новогодние праздники энергетики Т Плюс обеспечили надежное теплоснабжение

10 января 2017, 10:28
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В период новогодних праздничных дней энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» в Саратове, Энгельсе и Балаково обеспечили теплоснабжение в штатном режиме.

Тепловые станции «Т Плюс» в настоящее время отпускают теплоноситель согласно утвержденным температурным графикам.

Параметры подачи теплоносителя от ЦТП и групповых бойлеров на жилые дома также полностью выдерживаются. Тепловую энергию получают все абоненты и потребители, запитанные от источников «Т Плюс». Возникающие локальные неполадки устраняются в кратчайшие нормативные сроки. Оперативные и инспекторские службы теплоэнергетиков ведут постоянный мониторинг циркуляции тепловой энергии по  тепловым  сетям и регулировку проблемных участков.

 В случае возникновения проблем с теплоснабжением, обнаружения открытых люков или повреждений на тепловых сетях потребители Саратовского филиала «Т Плюс» могут обращаться в оперативно-диспетчерские службы: Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов – тел. (8452) 98-66-65; 23-15-96; Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково – тел. (8453) 62-58-22. Диспетчерские работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех телефонных обращений, все заявки находятся на контроле руководства предприятия.  Потребители Энгельса в экстренных ситуациях могут звонить в район тепловых сетей Энгельсской ТЭЦ-3 дежурному слесарю  по телефону (8453) 55-75-08 или начальнику смены станции (8453) 54-15-16.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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