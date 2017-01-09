В новогодние праздники энергоснабжение находилось под усиленным контролем ПАО "МРСК Волги"

ПУЭ 6-е и 7-е издания
10 января 2017, 12:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
В период новогодних праздников энергетики ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») обеспечили надежное энергоснабжение потребителей в регионах зоны ответственности компании (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика).
Погодные условия, сложившиеся в период новогодних праздников, привели к повышенному гололедообразованию на проводах воздушных линий электропередачи. В период с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. энергетики провели 268 плавок гололедных отложений на проводах и грозотросах линий электропередачи (за аналогичный период предыдущего сезона – 26 плавок). Несмотря на неблагоприятные погодные условия, специалисты ПАО «МРСК Волги» не допустили перебоев передачи электроэнергии потребителям, работая в интенсивном режиме.
Во всех филиалах ПАО «МРСК Волги» была осуществлена проверка оснащенности аварийных бригад средствами защиты, необходимым инвентарем и спецтехникой, включая передвижные резервные источники питания различной мощности.
Проведены дополнительные инструктажи персонала на случай возникновения технологических нарушений. Специалисты компании проверили качество работы системы оповещения и приняли дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
Во всех филиалах ПАО «МРСК Волги» было обеспечено наличие и готовность сил и средств к ликвидации авариных ситуаций на объектах электросетевого комплекса в зимних условиях: 902 ремонтные бригады, 4729 человек персонала, 1703 единицы авто- и спецтехники. Персонал обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, в том числе и комплектами специальной одежды и специальной обуви, устойчивой к воздействию электрической дуги. Компания располагает 111 резервными источниками энергоснабжения общей мощностью 10,361 МВт. Была проверена их готовность к применению в период аварийно-восстановительных работ. Аварийный резерв укомплектован на 100%, места его хранения выбраны с учетом минимального времени доставки оборудования и материалов к возможному месту проведения работ.
В исполнительном аппарате и филиалах компании осуществлялось круглосуточное дежурство руководящего и оперативного персонала в соответствии с утвержденными графиками. В период новогодних праздников энергоснабжение потребителей осуществлялось без сбоев.