В профилактической акции "Безопасная энергетика" приняли участие 800 школьников краснодарского энергорайона

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
10 января 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В декабря 2016 года специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети») провели 15 уроков электробезопасности. В акции приняли участие около 800 детей в возрасте 8-15 лет.
Энергетики посетили более десятка образовательных учреждений, находящихся на территории ответственности Краснодарских электрических сетей. Они еще раз напомнили о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности на улице и в быту.
В доступной и игровой форме энергетики рассказали о том, как себя вести рядом с опорами линий электропередачи и трансформаторными подстанциями, почему нельзя приближаться во время грозы к одиноко стоящему дереву, почему нельзя залезать на деревья во время дождя, как пользоваться электроприборами в быту, и что делать, если кого-то поразило электрическим током.
– Зимние каникулы – долгожданная пора для детей и взрослых, однако именно во время каникул возрастает риск получения электротравм, – отметил директор Краснодарских электрических сетей Владимир Михайлов. – Нередко случается, что из любопытства и озорства ребята совершают необдуманные поступки вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Последствия таких поступков могут быть печальны и крайне трагичны. Поэтому крайне важно проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры безопасного поведения.