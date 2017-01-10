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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В профилактической акции "Безопасная энергетика" приняли участие 800 школьников краснодарского энергорайона

В профилактической акции Безопасная энергетика приняли участие 800 школьников краснодарского энергорайона

10 января 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В декабря 2016 года специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети») провели 15 уроков электробезопасности. В акции  приняли участие около 800 детей в возрасте 8-15 лет.

Энергетики посетили более десятка образовательных учреждений, находящихся на территории ответственности Краснодарских электрических сетей. Они еще раз напомнили о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности на улице и в быту.

В доступной и игровой форме энергетики рассказали о том, как себя вести рядом с опорами линий электропередачи и трансформаторными подстанциями, почему нельзя приближаться во время грозы к одиноко стоящему дереву, почему нельзя залезать на деревья во время дождя, как пользоваться электроприборами в быту, и что делать, если кого-то поразило электрическим током.

– Зимние каникулы – долгожданная пора для детей и взрослых, однако именно во время каникул возрастает риск получения электротравм, – отметил директор Краснодарских электрических сетей Владимир Михайлов. – Нередко случается, что из любопытства и озорства ребята совершают необдуманные поступки вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Последствия таких поступков могут быть печальны и крайне трагичны. Поэтому крайне важно проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры безопасного поведения.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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