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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики возобновили строительство магистральной линии "Артем – Дербент"

Энергетики возобновили строительство магистральной линии Артем – Дербент

10 января 2017, 14:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛЭП

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Энергетики возобновили строительство магистральной линии ВЛ-330 кВ «Артем – Дербент», сообщили в министерстве транспорта, энергетики и связи РД.

По информации источника, ранее при проведении строительных работ возникли проблемы в ряде муниципальных образований по отводу земли. В настоящее время вопрос урегулирован, и строительство важного объекта продолжается. В ведомстве подчеркнули, что после завершения всех работ земельные участки рекультивируют, передает РИА «Дагестан».

Отметим, строительство новой линии электропередач является частью инвестиционной программы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» –Магистральные электрические сети Юга по развитию энергосетевого комплекса Республики Дагестан. Линия проходит по землям Кумторкалинского, Кайтагского, Буйнакского и Каякентского, Карабудахкентского и Дербентского районов. Ее общая протяженность составит свыше 170 километров.

Всего в ходе строительства планируется установить более одной тысячи опор линии электропередачи, смонтировать столько же километров провода и два грозозащитных троса, один из которых – со встроенным волоконно-оптическим кабелем связи, что обеспечит надежный информационный обмен между энергообъектами.

Кроме этого, при строительстве будут оборудованы переходы через реки и каналы. Всего будет смонтировано 11 таких переходов.

По данным Минтрансэнергосвязи Дагестана, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность транзита экспортных перетоков мощности в энергосистему Азербайджана, а также повысить надежность электроснабжения центрального и южного районов энергосистемы нашей республики.

Строительство магистральной линии ВЛ-330 кВ планируется завершить уже в этом году.

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