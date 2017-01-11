AT&T при тестировании 5G достиг скорости передачи данных 14 гигабит в секунду

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11 января 2017, 16:42
Рубрика: В мире
Метки: СВЯЗЬ
Североамериканский провайдер мобильной связи AT&T достиг скорости до 14 гигабит в секунду при лабораторных испытаниях технологии беспроводной связи 5G. В планах компании до середины года испытать высокоскоростную сеть совместно с крупнейшим провайдером платного телевидения в США DirecTV в штате Техас.
Благодаря сотрудничеству со множеством партнеров, такими, как Intel, Ericsson и Qualcomm, AT&T планирует использовать радиочастоты для тестирования 5G. По словам Джона Донована, директора по стратегическому развитию AT&T, 5G идеально подходит в качестве более дешевого способа подключения к интернету, чем волоконно-оптический кабель. Об этом он сообщил на выставке CES в Лас-Вегасе.
Джон Донован говорит, что 5G будет иметь большее влияние на многие сектора экономики. «5G открывает совершенно новые миры. Новый стандарт связи будет востребован во многих отраслях экономики, в том числе таких перспективных, как самоуправляемые автомобили, виртуальная реальность и т.д.», - заявил он, передает iot.ru.
Донован ожидает, что AT&T сможет запустить 5G по технологии «точка-точка» уже к 2018 году. В коммерческом доступе 5G от AT&T появится в 2019 году, прогнозирует он.
Разработка 5G, в отличии от 2G/3G/4G, направлена на достижение более короткого времени отклика и более высоких скоростей передачи данных и производительности.
Также на CES AT&T объявил, что планирует обеспечить легковые автомобили Honda в США и Канаде LTE. В итоге приложения HondaLink будут более эффективно работать с навигационными сервисами, цифровым радио, диагностическими сервисами, функциями удаленного блокирования дверей.