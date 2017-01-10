Брянские пожарные спасли двух жильцов загоревшейся пятиэтажки

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11 января 2017, 11:14
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Двух человек спасли брянские пожарные из задымленного подъезда пятиэтажи по улице Красной Володарского района в ночь на вторник, 9 января. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного в 01:39.
К месту вызова отправились два расчета четвертой пожарно-спасательной части с автолестницей и автоподъемником. Уже в 01:47 спасатели начали работу. Как выяснилось, дым в подъезде появился из-за возгорания проводки. Как только была приостановлена подача электроэнергии, пожарные подтянули ручной ствол. Через 14 минут огонь локализовали, еще через три — ликвидировали полностью.
Благодаря слаженным действиям пожарных, обошлось без пострадавших. Кроме того, спасатели не дали пламени добраться до самих квартир. Причина инцидента устанавливается.