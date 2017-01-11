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Отраслевые новости: Энергетика

Директором Закамской ТЭЦ-5 Пермского филиала "Т Плюс" назначен Михаил Чудов

Директором Закамской ТЭЦ-5 Пермского филиала Т Плюс назначен Михаил Чудов

11 января 2017, 15:13
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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С 1 января 2017 года техническим директором – главным инженером Закамской ТЭЦ-5 Пермского филиала Группы «Т Плюс» стал Михаил Чудов.

На этом посту он сменил Владимира Андриянова, который руководил теплоэлектростанцией с 2006 года и вышел на заслуженный отдых. Группа «Т Плюс» благодарит Владимира Андриянова за существенный вклад в развитие энергетики региона и города Краснокамска.

Среди основных задач, поставленных Михаилу Чудову руководством Пермского филиала – надежное прохождение отопительного сезона и зимнего максимума нагрузок, обеспечение высокого уровня летней ремонтной кампании и повышение эффективности производственных процессов Закамской ТЭЦ-5.

Михаил Викторович Чудов родился 19 августа 1959 года в г. Шуя Ивановской области. Окончил Ивановский энергетический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Профессиональную деятельность в энергетике начал в 1981 году: за 20 лет прошел путь от начальника смены котлотурбинного цеха до главного инженера Пермской ТЭЦ-13. 2002-2013 гг. – директор Пермской ТЭЦ-13. В 2013-2014 гг. работал заместителем директора филиала по производству – главным инженером Пермского филиала ОАО «КЭС-Энергостройсервис». 2014-2016 гг. – директор филиала «Инженерно-технический центр Пермского края» ПАО «Т Плюс» в г. Пермь.

Закамская ТЭЦ-5 является одной из заслуженных электростанций Пермского края – она начала свою работу в 1936 году. В настоящее время обеспечивает надежное энергоснабжение промышленных предприятий и населения города Краснокамска.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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