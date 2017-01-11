Энергетики "МРСК Урала" ведут строительство резервной линии электропередачи, чтобы запитать жителей пригорода Красноуральска

Филиал «Свердловэнерго» совместно с Администрацией городского округа Красноуральск продолжают осуществлять восстановление электроснабжения жителей поселка Пригородный, прерванное сегодня ночью из-за повреждения на энергообъектах Красноуральского химзавода.



Специалисты энергокомпании приступили к монтажу резервной линии электропередачи длиной 5,5 километров. Иного технического решения нет, так как на электросетевых объектах предприятия, находящегося в стадии банкротства, серьезные повреждения. Ресурсов ликвидировать их у конкурсного управляющего на сегодня нет.



Стоит подчеркнуть, что филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» не является эксплуатирующей организацией ни линии электропередачи, на которой произошло повреждение, ни центра питания Красноуральского химзавода, вышедшего из строя сегодня ночью.



Напомним, что вчера в 23:21 из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск-Химзавод», принадлежащей Красноуральскому химзаводу без электроснабжения остались жители посёлка Пригородный, расположенного в пригороде Красноуральска. Всего без электричества осталось порядка 2 тысяч человек, а также несколько социально-значимых объектов. Повреждение объектов потребителя было достаточно серьёзным. Технологическое нарушение на линии химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».



Несмотря на то, что повреждение возникло на потребительском объекте, ночью на место оперативно прибыли энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения жителей.



К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты - котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки.



В настоящий момент энергетики филиала «Свердловэнерго» продолжают работать в пригороде Красноуральска. Без электроснабжения пока остаётся порядка 700 человек.



На месте находится 11 аварийно-восстановительных бригад ОАО «МРСК Урала» - полсотни человек, более десятка единиц спецтехники, в том числе бригадные машины. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно завершить восстановление электроснабжения. Ход аварийно-восстановительных работ в пригороде Красноуральска также контролирует Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Активное участие в разрешении ситуации принимает Администрация городского округа Красноуральск. Энергетики ставят для себя сроки по завершению работ до конца светового дня. Также специалисты электросетевой компании находятся в полном взаимодействии с прокуратурой г. Красноуральска и информируют о своих действиях по ликвидации данной нештатной ситуации, произошедшей на сетях потребителя.