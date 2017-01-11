Энергетики "Пермэнерго" повысили качество электроснабжения потребителей в растущем населенном пункте Чайковского района

ПУЭ 6-е и 7-е издания
11 января 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Мероприятия по улучшению параметров качества электроэнергии были проведены в связи с обращениями местных жителей, проживающих по улице Березовой.
Для решения данной задачи энергетики установили в центре электрических нагрузок комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную трансформатором мощностью 100 кВА. Это позволило улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей.
Отметим, что деревня Харнавы - это один их растущих населенных пунктов на территории Ольховского сельского поселения. В настоящее время на улице Березовой идет активная застройка. Здесь уже построено порядка 15 новых индивидуальных жилых домов. Дополнительно размежевано еще 15 участков, предназначенных для жилищного строительства.
Жители деревни Харнавы через интернет-приемную ОАО «МРСК Урала» выразили благодарность работникам Чайковского района электрических сетей филиала «Пермэнерго» за выполненную работу.