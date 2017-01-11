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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФАС предупредила Комиэнерго о нарушении антимонопольного законодательства

ФАС предупредила Комиэнерго о нарушении антимонопольного законодательства

11 января 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО, ФАС

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Коми УФАС России выдало ПАО МРСК «Северо-Запада» в лице филиала «Комиэнерго» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В антимонопольное управление обратилось ООО «Вега». Заявитель указал, что осуществляет строительство нового многоквартирного жилого дома в местечке Лесозавод г. Сыктывкара. В целях снабжения строящегося МКД электричеством, Общество обратилось с заявкой на заключение договора об осуществлении технологического присоединения в адрес сетевой компании. Получив проект договора и технические условия, заявитель выразил готовность самостоятельно осуществить строительство двухтрансформаторной подстанции в целях уменьшения стоимости платы за технологическое присоединение. Дополнительным соглашением Комиэнерго внесло изменения в договор, исключив из него строительство двухтрансформаторной подстанции, возложив данную обязанность на ООО «Вега». При этом стоимость платы за технологическое присоединение не уменьшилась, как этого ожидал заявитель, а увеличилась ещё на 1,5 миллиона рублей (изначально плата составляла 8 624 447,24 руб., впоследствии – 10 109 417,89 руб.), передает energo-news.ru.

В результате исследования поступивших материалов установлено, что сетевой организацией при расчёте платы за технологическое присоединение неправильно применены стандартизированные тарифные ставки, утверждённые приказами ФСТ России и Службой Республики Коми по тарифам, что и привело к завышению суммы платы за технологическое присоединение. Комиэнерго предупреждено о необходимости прекращения указанных действий. В случае неисполнения сетевой организацией выданного предупреждения Коми УФАС России будет возбуждено антимонопольное дело по п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

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