ФСК ЕЭС повысила надежность энергоперетока в Финляндию

ПУЭ 6-е и 7-е издания
11 января 2017, 15:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЛЭП
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отремонтировала 41 фундамент и усилила 12 опор на трех высоковольтных линиях электропередачи, экспортирующих электроэнергию в Финляндию. Это увеличит срок службы оборудования и повысит надежность электроснабжения зарубежных потребителей.
Передача мощности в Финляндию производится через Выборгский преобразовательный комплекс, включающий четыре комплектных высоковольтных преобразовательных устройств (КВПУ) по 350 МВт и три линии электропередачи напряжением 400 кВ. Эти мощности позволяют преобразовывать и передавать 10-11 млрд кВ•ч в год и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в Финляндию на подстанции «Юлликкяля» и «Кюми».