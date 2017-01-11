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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС повысила надежность энергоперетока в Финляндию

ФСК ЕЭС повысила надежность энергоперетока в Финляндию

11 января 2017, 15:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отремонтировала 41 фундамент и усилила 12 опор на трех высоковольтных линиях электропередачи, экспортирующих электроэнергию в Финляндию. Это увеличит срок службы оборудования и повысит надежность электроснабжения зарубежных потребителей.

Передача мощности в Финляндию производится через Выборгский преобразовательный комплекс, включающий четыре комплектных высоковольтных преобразовательных устройств (КВПУ) по 350 МВт и три линии электропередачи напряжением 400 кВ. Эти мощности позволяют преобразовывать и передавать 10-11 млрд кВ•ч в год и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в Финляндию на подстанции «Юлликкяля» и «Кюми».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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