Глава "Россетей" обсудил с губернатором Калужской области вопросы развития ЭСК региона и прохождение текущего ОЗП

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11 января 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел рабочую встречу с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, в ходе которой подвел итоги работы по развитию электросетевого комплекса (ЭСК) региона за период с 2014 по 2016 гг., обозначил планы энергетиков на ближайшие три года и доложил о прохождении текущего осенне-зимнего периода (ОЗП).
Олег Бударгин отметил, что за прошедшие три года дочерние структуры ПАО «Россети» инвестировали 7,3 млрд рублей в электросетевую инфраструктуру Калужской области.
«Россети» исполнили в области 23 тыс. договоров на технологическое присоединение, общая выданная мощность по которым составила 500 МВт. При этом ряд потребителей не исполнил свои обязательства по заключенным договорам техприсоединения, поэтому часть мощности оказалась невостребованной и переведена в резерв.
Годовой объем потребления электроэнергии в регионе за указанный период вырос на 3,9 %.
В ближайшие три года в планах «Россетей» реализовать в Калужской области комплексную инвестиционную программу объемом порядка 9 млрд рублей.
Ключевыми проектами станут строительство подстанции класса напряжения 500 кВ «Обнинская» и ввод подстанции 500 кВ «Белобережской», расположенной в соседней Брянской области в непосредственной близости к границам регионов. К ней воздушными линиями будут подключены энергообъекты, обеспечивающие, в том числе, электроснабжение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в Людиновском районе Калужской области.
Олег Бударгин подчеркнул важность поддержания существующих тесных контактов энергетиков с региональными властями для повышения эффективности строительства и ввода новых энергообъектов. «Необходимо, чтобы они были включены в территориальные программы развития региона, предоставляли реально востребованные новые мощности», - подчеркнул глава «Россетей».
Отдельно стороны затронули вопросы прохождения ОЗП 2016/2017 гг., характеризующегося аномальными погодными явлениями в ряде регионов страны, включая Калужскую область.
Олег Бударгин рассказал Анатолию Артамонову о предпринимаемых энергетиками усилиях по недопущению технологических нарушений в сетевом комплексе, круглосуточном дежурстве мобильных бригад, готовых в кратчайшие сроки устранить неполадки в работе сетевой инфраструктуры, и наличии необходимого аварийного запаса, а также резервных источников электроснабжения.