Комиэнерго на 18 млн рублей увеличит вложения в ремонтную кампанию в 2017 году

ПУЭ 6-е и 7-е издания
11 января 2017, 12:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО
В 2017 году филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» направит на ремонтную кампанию 331 млн рублей. Это на 18 млн рублей больше, чем годом ранее. В филиале разработан комплекс мероприятий, цель которых - повышение надежности и эффективности работы электросетевого хозяйства Республики Коми.
В рамках ремонтной кампании планируется капитально отремонтировать около 1 тыс. км воздушных и кабельных линий 0,4-220 кВ, расчистить от поросли более 1,4 тыс. га трасс линий электропередачи.
Для надежного электроснабжения 723 жителей Усинского района будут отремонтированы 28 км линии 10 кВ и воздушный переход через р.Праскан-Шар. Еще 20 км линии 10 кВ – для электроснабжения с.Дон Усть-Куломского района, 6 км – для потребителей поселка Студенец, деревень Вогваздино и Ероздино Усть-Вымского района.
Для обеспечения стабильной работы объектов нефтегазовой отрасли, а также повышения качества электроснабжения потребителей Усинского района запланирован капитальный ремонт трансформатора 220 кВ на подстанции «Промысловая». Еще один крупный ремонт трансформатора 110 кВ пройдет на подстанции «В/с №4 ш.Воркутинская» - от него запитаны объекты АО «Воркутауголь».
Как и в прошлом году, 67% всех запланированных работ будут выполнены хозяйственным способом.