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Отраслевые новости: В мире

Куба анализирует варианты развития сотрудничества с ЕАЭС

Куба анализирует варианты развития сотрудничества с ЕАЭС

11 января 2017, 14:33
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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 Куба анализирует возможные варианты сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил посол этой страны в Белоруссии Херардо Суарес Альварес.

"Это очень перспективное направление сотрудничества. Мы сейчас очень активно проводим исследования, анализируем все интеграционные процессы в мире и, в частности, в рамках ЕАЭС", — сказал посол на пресс-конференции в Минске, комментируя возможность создания общей торговой зоны с ЕАЭС.

По словам дипломата, с учетом наличия в латиноамериканском регионе своих интеграционных объединений возможно налаживание сотрудничества между ними и ЕАЭС, создание "своеобразного моста" для сотрудничества.

"Мы понимаем, что сейчас в рамках ЕАЭС происходят определенные процессы, когда члены объединения проводят обсуждение внутренних вопросов и по некоторым не пришли к консенсусу. То же самое происходит и у нас в регионе", — отметил Херардо Суарес Альварес, передает РИА Новости.

"Мы сейчас активно проводим исследования возможного сотрудничества с этим большим полюсом (ЕАЭС),…принимая во внимание, что сотрудничество будет развиваться со странами, с которыми у нас сложились хорошие политические отношения — Белоруссией, Россией. Это перспективное направление, чтобы развивать активное сотрудничество как с Кубой, так и рамках наших региональных организаций", — подчеркнул он.

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