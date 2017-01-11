 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго отремонтировало более 100 км линий электропередачи в Сочинском энергорайоне

Кубаньэнерго отремонтировало более 100 км линий электропередачи в Сочинском энергорайоне

11 января 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

43 просмотра

В 2016 году специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») отремонтировали более 100 км линий электропередачи, заменили более 1620 изоляторов и свыше 200 опор. Это лишь часть мероприятий ремонтной программы, выполнение которой позволило популярным черноморским курортам Сочи и Туапсе успешно пройти летний сезон и обеспечить дополнительную надежность электроснабжения потребителей в период зимнего пика нагрузок.

Выполнение мероприятий, запланированных программой ремонтов и технического обслуживания – одна из важнейших составляющих эксплуатации электрооборудования. Работы проводятся в течение всего года. В общей сложности специалисты Сочинского филиала Кубаньэнерго отремонтировали более 93 км воздушных и около 13 км кабельных линий электропередачи различного класса напряжения. На воздушных ЛЭП заменили более 1620 изоляторов и свыше 200 опор, провели перетяжку проводов, заменили арматуру на более новую и современную, окрасили и заменили фундаменты опор. расчистили 300 га просек.

Зимой в горных районах Сочи и Туапсе резкие перепады температур и сильный ветер создают условия для обледенения проводов. Это может привести к их обрыву, падению опор. Поэтому сочинские энергетики традиционно уделяют пристальное внимание профилактике гололедообразования. В 2016 году проведено обследование всех датчиков автоматизированной информационной системы контроля гололедных нагрузок, установленных на ЛЭП 110 кВ.

На всех 28 имеющихся подстанциях энергорайона произведен ремонт высоковольтного оборудования, в том числе и капитальный. На питающих центрах 110 кВ «Лоо», «Лермонтово», «Новомихайловская» – отремонтированы трансформаторы. Реновация коснулась и трансформаторных подстанций.

Согласно утвержденным планам, в течение 2016 года в Сочинском филиале проводилось техобслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, подготовка транспорта. Сформирован аварийный запас материалов и оборудования, регулярно проводятся тренировки и учения персонала.

Данные мероприятия призваны обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса Сочинского энергорайона в осенне-зимний период. Кубаньэнерго не раз проходило проверку на прочность в экстремальных ситуациях. Но даже в моменты природных катаклизмов – к примеру, в декабре текущего года – энергетики не допустили массовых отключений электроэнергии.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!