Кубаньэнерго отремонтировало более 100 км линий электропередачи в Сочинском энергорайоне

В 2016 году специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») отремонтировали более 100 км линий электропередачи, заменили более 1620 изоляторов и свыше 200 опор. Это лишь часть мероприятий ремонтной программы, выполнение которой позволило популярным черноморским курортам Сочи и Туапсе успешно пройти летний сезон и обеспечить дополнительную надежность электроснабжения потребителей в период зимнего пика нагрузок.



Выполнение мероприятий, запланированных программой ремонтов и технического обслуживания – одна из важнейших составляющих эксплуатации электрооборудования. Работы проводятся в течение всего года. В общей сложности специалисты Сочинского филиала Кубаньэнерго отремонтировали более 93 км воздушных и около 13 км кабельных линий электропередачи различного класса напряжения. На воздушных ЛЭП заменили более 1620 изоляторов и свыше 200 опор, провели перетяжку проводов, заменили арматуру на более новую и современную, окрасили и заменили фундаменты опор. расчистили 300 га просек.



Зимой в горных районах Сочи и Туапсе резкие перепады температур и сильный ветер создают условия для обледенения проводов. Это может привести к их обрыву, падению опор. Поэтому сочинские энергетики традиционно уделяют пристальное внимание профилактике гололедообразования. В 2016 году проведено обследование всех датчиков автоматизированной информационной системы контроля гололедных нагрузок, установленных на ЛЭП 110 кВ.



На всех 28 имеющихся подстанциях энергорайона произведен ремонт высоковольтного оборудования, в том числе и капитальный. На питающих центрах 110 кВ «Лоо», «Лермонтово», «Новомихайловская» – отремонтированы трансформаторы. Реновация коснулась и трансформаторных подстанций.



Согласно утвержденным планам, в течение 2016 года в Сочинском филиале проводилось техобслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, подготовка транспорта. Сформирован аварийный запас материалов и оборудования, регулярно проводятся тренировки и учения персонала.



Данные мероприятия призваны обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса Сочинского энергорайона в осенне-зимний период. Кубаньэнерго не раз проходило проверку на прочность в экстремальных ситуациях. Но даже в моменты природных катаклизмов – к примеру, в декабре текущего года – энергетики не допустили массовых отключений электроэнергии.