МОЭСК модернизирует распределительные сети Новой Москвы

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11 января 2017, 12:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») реализовало годовой план по оснащению распределительных сетей Новой Москвы пунктами автоматического секционирования – реклоузерами. В 2016 году смонтировано более 120 единиц современного оборудования. Там, где это было необходимо, энергетики установили дополнительные опоры линий электропередачи (ЛЭП).
– Реклоузеры позволяют достоверно определить и локализовать место повреждения воздушной линии. Таким образом, во время технологических нарушений не требуется отключать всю ЛЭП, а только аварийный участок распределительной сети, – рассказывает о достоинствах автоматизации главный инженер филиала МОЭСК - «Новая Москва» Евгений Иванов. – Следовательно, сокращается число потребителей, оставшихся без света, и время восстановления электроснабжения. Исчезает необходимость проводить многокилометровый осмотр линий для поиска места повреждения. Его с точностью до метра укажет система телемеханики.
Всего в рамках целевой программы предусмотрена установка более 180 пунктов автоматического секционирования. Все они отечественного производства и по техническим характеристикам не уступают мировым стандартам. Срок их службы составляет 25 лет.
Работы по оснащению распредсетей реклоузерами планируется завершить к середине текущего года. Автоматизация повысит надежность и качество энергоснабжения потребителей, управляемость и культуру эксплуатации распределительной сети, а также существенно снизит недоотпуск электроэнергии, причиной которого является аварийная остановка оборудования и/или отключение ЛЭП.