МОЭСК: зафиксирован пик электропотребления в столичном регионе

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11 января 2017, 10:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
В первый рабочий день после новогодних праздников, 9 января 2017 г. по сети ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») при температуре минус 18 градусов Сᵒ зафиксирован максимум электропотребления за последние несколько лет – он составил 17 825 МВт.
Годом ранее, 9 января 2016 г. при такой же температуре (– 18 Сᵒ) потребление электроэнергии в сети МОЭСК составило 15 329 МВт.
Прежний максимум электропотребления был зафиксирован 24 декабря 2012 г. на уровне 18 086 МВт.
В январе текущего года в связи с резким понижением температуры наружного воздуха и ростом электропотребления существенных сбоев в работе электросетевого оборудования в столице не происходило.
Особых режимов или режимов повышенной готовности в компании не вводилось. В настоящее время все филиалы МОЭСК, в том числе на территории Подмосковья, работают в штатном режиме. Электроснабжение потребителей в зоне ответственности сетевой компании обеспечено в полном объеме.