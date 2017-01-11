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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК: зафиксирован пик электропотребления в столичном регионе

МОЭСК: зафиксирован пик электропотребления в столичном регионе

11 января 2017, 10:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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В первый рабочий день после новогодних праздников, 9 января 2017 г. по сети ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») при температуре минус 18 градусов Сᵒ зафиксирован максимум электропотребления за последние несколько лет – он составил 17 825 МВт.

Годом ранее, 9 января 2016 г. при такой же температуре (– 18 Сᵒ) потребление электроэнергии в сети МОЭСК составило 15 329 МВт.

Прежний максимум электропотребления был зафиксирован 24 декабря 2012 г. на уровне 18 086 МВт.

В январе текущего года в связи с резким понижением температуры наружного воздуха и ростом электропотребления существенных сбоев в работе электросетевого оборудования в столице не происходило.

Особых режимов или режимов повышенной готовности в компании не вводилось. В настоящее время все филиалы МОЭСК, в том числе на территории Подмосковья, работают в штатном режиме. Электроснабжение потребителей в зоне ответственности сетевой компании обеспечено в полном объеме.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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