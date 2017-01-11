Минфин разменял последний триллион

Объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972 млрд руб., или $16 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 4,359 трлн, или $71,9 млрд, подвел вчера итоги года Минфин. За декабрь Резервный фонд сократился сразу вдвое, на 1,06 трлн руб., ФНБ — на 269 млрд руб.



Резкое сокращение размера Резервного фонда объясняется прежде всего направлением в декабре 967 млрд руб. на закрытие дефицита федерального бюджета. Как видно из графика, в таких объемах нефтегазовые накопления Минфин еще не использовал. В 2015 году пиковые продажи нефтедолларов также пришлись на декабрь, но тогда из фонда было изъято 711 млрд руб. Напомним, уже второй год подряд с начала нынешнего кризиса государственных доходов деньги фонда служат основным источником финансирования дефицита бюджета. В 2015-м на это было изъято 2,6 трлн руб., в 2016-м, как следует из обнародованных вчера данных,— 2,14 трлн руб. До декабрьского использования средств фонда в эту "кубышку" финансовое ведомство в 2016 году залезало трижды — в апреле, мае и августе, изымая каждый раз по 390 млрд.



Согласно материалам к закону о бюджете-2017, на начало года в Резервном фонде должно было остаться 1,110 трлн руб. Таким образом, фактический объем фонда на 1 января оказался несколько меньшим, чем планировал Минфин. Объясняется это отрицательной курсовой разницей, возникающей из-за укрепления рубля (средства фонда, напомним, хранятся в трех мировых валютах: в долларах, евро и фунтах стерлингов). Всего за год на курсовой разнице от переоценки остатков средств на валютных счетах в Центробанке РФ фонд потерял внушительную сумму — 531,5 млрд руб. В этих масштабах процентный доход, полученный в декабре от размещения денег фонда на этих счетах в ЦБ, невелик: 10,5 млрд руб.



Как видно из графика, объем Резервного фонда за два года его использования сократился в шесть раз — на начало 2015 года он составлял 5,865 трлн руб. Согласно расчетам к закону о бюджете-2017, к началу 2018-го фонд будет полностью исчерпан. Однако эти расчеты исходили из среднегодовой цены нефти $40 за баррель, которая в соответствии с большинством текущих экспертных прогнозов считается заниженной — фактическая средняя цена нефти российского сорта Urals в декабре 2016 года составила $52,1 за баррель.

Источник: Коммерсант.