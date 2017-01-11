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Отраслевые новости: Энергетика

На Жигулевской ГЭС вывели в модернизацию последний гидроагрегат

На Жигулевской ГЭС вывели в модернизацию последний гидроагрегат

11 января 2017, 17:49
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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В соответствии с графиком реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ*) РусГидро гидроэнергетики Жигулевской ГЭС вывели из работы гидроагрегат со станционным номером 20 (установленная мощность 115 МВт). На нем будет установлена новая пятилопастная турбина, рассчитанная на более высокий расход воды, что обеспечит повышение мощности гидроагрегата. Кроме того, на агрегате модернизируют гидрогенератор, смонтируют современную систему управления гидроагрегатом.

Работы планируется завершить в 2017 году. К настоящему времени на станции уже модернизированы 17 из 20 гидроагрегатов (с 2016 года ведутся работы и на ГА № 8,11). После ввода в работу последнего обновленного гидроагрегата мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт и составит 2 488 МВт.

«Жигулевская ГЭС обновляет оборудование, функционирующее еще с пятидесятых годов. Гидроагрегат № 20 был введен в эксплуатацию в октябре 1957 года, с этого момента он отработал более 422 тысяч часов, произведя более 32 млрд кВт*ч электроэнергии»,- отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Замена рабочих колес гидроагрегатов – главное направление Программы комплексной модернизации Жигулевской ГЭС. Обновленные турбины производства компании «Силовые машины» отличаются высокой степенью экологической безопасности, так как конструкция их рабочих колес исключает возможность попадания в воду турбинного масла.

Кроме того, в рамках ПКМ на Жигулевской ГЭС выполняются работы по замене гидромеханического, коммутационного оборудования, систем автоматики. Так к настоящему времени уже заменены 14 комплектов сороудерживающих решеток из 40. Продолжается замена выключателей открытого распределительного устройства ОРУ-500 кВ на элегазовые.

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