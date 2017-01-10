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Пресс-релизы

ОКБ "ГИДРОПРЕСС" провел приемо-сдаточные испытания оборудования для Белорусской АЭС

ОКБ ГИДРОПРЕСС провел приемо-сдаточные испытания оборудования для Белорусской АЭС

11 января 2017, 17:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома – Атомэнергомаш) завершились приемо-сдаточные испытания 80 приводов СУЗ ШЭМ-3, изготовленных для энергоблока №1 Белорусской АЭС. При испытаниях присутствовали представители строящейся АЭС и Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Всего на Белорусскую АЭС будет поставлено 124 привода.

Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регулирования мощности и осуществления останова реактора путем введения в активную зону или выведения из нее поглощающих стержней СУЗ. Проект изделия также разработан ОКБ «ГИДРОПРЕСС». ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - разработчик всех модификаций приводов СУЗ типа ШЭМ для АЭС с ВВЭР.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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