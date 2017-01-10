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Отраслевые новости: Энергетика

Объем инвестпрограммы АО "ДВЭУК" на 2017 год составит 942 млн рублей

Объем инвестпрограммы АО ДВЭУК на 2017 год составит 942 млн рублей

11 января 2017, 10:54
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

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 В 2017 году АО «ДВЭУК» инвестирует в строительство объектов электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке 941,87 млн рублей. Объем инвестиционной программы компании на текущий год утвержден приказом Минэнерго России.

Средства будут направлены на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ в рамках мероприятий по расширению электросетевой инфраструктуры АО «ДВЭУК» для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи).

Напомним, что за период 2009-2016 гг. объем инвестиционной программы АО «ДВЭУК», направленной на опережающее развитие энергоинфраструктуры регионов ДФО, составил 69,9 млрд руб.

Компания: АО "ДВЭУК"
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