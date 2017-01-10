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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" определило лучшую подстанцию

ПАО МРСК Волги определило лучшую подстанцию

11 января 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подведены итоги смотра-конкурса по оценке технического и эстетического состояния подстанций (ПС) 35 кВ и выше.

Первое место заняла подстанция 110/35/6 кВ «Россия» филиала «Саратовские распределительные сети». При подведении итогов комиссией ПАО «МРСК Волги» был отмечен большой объем ремонта основного оборудования, сооружений и благоустройства территорий энергетических объектов при подготовке к проведению смотра-конкурса.

Второе место присуждено ПС 110/35/10 кВ «Андреевская» филиала «Оренбургэнерго». На третьем – ПС 110/35/10 кВ «Ромоданово» филиала «Мордовэнерго».

В ходе смотра-конкурса все подстанции, входящие в зону деятельности ПАО «МРСК Волги» приведены в соответствие с требованиями      нормативно-технической документации и единым корпоративным требованиям эстетического состояния.

Смотры-конкурсы подстанций и воздушных линий электропередачи проводятся в ПАО «МРСК Волги» ежегодно. Их цель – совершенствование качества обслуживания энергетических объектов, а также повышение корпоративной производственной структуры специалистов ПАО «МРСК Волги».

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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