ПАО "МРСК Волги" определило лучшую подстанцию

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
11 января 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подведены итоги смотра-конкурса по оценке технического и эстетического состояния подстанций (ПС) 35 кВ и выше.
Первое место заняла подстанция 110/35/6 кВ «Россия» филиала «Саратовские распределительные сети». При подведении итогов комиссией ПАО «МРСК Волги» был отмечен большой объем ремонта основного оборудования, сооружений и благоустройства территорий энергетических объектов при подготовке к проведению смотра-конкурса.
Второе место присуждено ПС 110/35/10 кВ «Андреевская» филиала «Оренбургэнерго». На третьем – ПС 110/35/10 кВ «Ромоданово» филиала «Мордовэнерго».
В ходе смотра-конкурса все подстанции, входящие в зону деятельности ПАО «МРСК Волги» приведены в соответствие с требованиями нормативно-технической документации и единым корпоративным требованиям эстетического состояния.
Смотры-конкурсы подстанций и воздушных линий электропередачи проводятся в ПАО «МРСК Волги» ежегодно. Их цель – совершенствование качества обслуживания энергетических объектов, а также повышение корпоративной производственной структуры специалистов ПАО «МРСК Волги».