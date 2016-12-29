Представителей Ефремовских электрических сетей филиала "Тулэнерго" наградили юбилейными медалями МЧС России

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11 января 2017, 11:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В преддверии новогодних праздников двум работникам производственного отделения «Ефремовские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были вручены медали, посвященные 25-летию МЧС России.
Торжественная церемония награждения знаками отличия МЧС России прошла в администрации муниципального образования город Ефремов. Среди награжденных – четыре ефремовца, в том числе сотрудники Ефремовских электрических сетей филиала «Тулэнерго» - Юрий Кондрашов, начальник производственного отделения, депутат Тульской областной Думы, и Анна Дроздова, начальник оперативно-диспетчерской службы электросетевого предприятия.
Энергетики от всей души поблагодарили представителей МЧС за полученные награды. По мнению награжденных, высокая оценка была дана, прежде всего, организации эффективного взаимодействия филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ГУ МЧС России по Тульской области в деле обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей региона, а также подготовке персонала к выполнению задач гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.