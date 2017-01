Prysmian Group приобретает активы компании Shen Huan Cable за 42 миллиона евро

Prysmian Group, мировой лидер в области энергетических и телекоммуникационных систем, сообщает о приобретении некоторых активов китайского завода, выпускающего высоковольтные кабели, ранее управлявшегося компанией Shen Huan Cable Technologies в связи с её банкротством. Сумма сделки составляет приблизительно 42 миллиона евро, плюс налоги около 4 миллионов евро. Процедуру приобретения осуществляет Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd., компания, находящаяся в 100% владении у холдинговой компании Prysmian Group в Китае - Prysmian China Investment Co. Ltd., которая после объявления об отделении 67% своей доли вошла в совместное предприятие, известное ранее как компания Prysmian Baosheng Cable Co. Ltd.

После завершения процедуры приобретения компания Prysmian Technology Jiangsu сможет рассчитывать на производственные помещения и объекты материально-технического обеспечения, занимающие площадь более 190 000 кв.м, и пять производственных линий (две вертикальные линии непрерывной вулканизации для производства кабелей на напряжение до 500 кВ, одна наклонная линия непрерывной вулканизации для производства кабелей на напряжение до 220 кВ и две наклонные линии непрерывной вулканизации для производства кабелей на среднее напряжение) общей мощностью более 20 000 тон в год.

Компания Prysmian Technology Jiangsu будет предлагать своим потребителям широкий ассортимент кабельных продуктов и кабельных технологий, включая кабельные системы на сверхвысокое и высокое напряжение, а также кабели среднего напряжения и пожаробезопасные кабели, на напряжение от 6 кВ до 500 кВ.

Новое предприятие, расположенное в городе Исин (Yixing), провинция Цзянсу (Jiangsu), Китай, будет производить кабели всех основных конструкций, имеющихся в секторе высоковольтных кабельных систем. Благодаря этому приобретению, как полагает г-н Луиджи Миглиорини (Luigi Migliorini), глава Prysmian Group China, значительно возрастёт конкурентоспособность компании Prysmian на китайском рынке, повысятся её оперативная гибкость, эффективность и уровень технического развития.

Компания Prysmian Technology Jiangsu будет обслуживать, главным образом, китайские электроэнергетические компании и операторов сетей, а также азиатско-тихоокеанский регион и другие развивающиеся рынки, уделяя основное внимание проектам высокого технического уровня.