Ремонт ключевых питающих центров в Северной Осетии повысил надежность электроснабжения республики

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11 января 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
На протяжении 2016 года в рамках ремонтно-эксплуатационных работ специалистами филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») проведена техническая поддержка электрооборудования на 68 питающих центрах напряжением 110 и 35 кВ.
Итого отремонтировано 147 трансформаторов общей мощностью 1 162 МВА и более 100 масляных выключателей 6-110 кВ. Наиболее остро необходимость проведения ремонтных работ в связи с большим износом оборудования, стояла на подстанциях «Фиагдон», «Карца», «Владикавказ-1», «Электроконтактор», «Дзуарикау», «Хумалаг», «Кадгарон», «Дигора-110», «Беслан», «Южная», «Бекан», «Янтарь», «Терская», «Терек-110», «Чикола», «Ногир», «Эльхотово», «Ардон-35».
В частности, на подстанции «Карца» энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» отремонтировали два масляных выключателя и 11 разъединителей 35 кВ. От бесперебойной работы этого питающего центра зависит надежность электроснабжения более 21 тысячи потребителей, проживающих в населенных пунктах Пригородного района, в военном городке «Хольцман» во Владикавказе, а также социально значимых объектов, ряда предприятий и войсковой части.
На подстанции «Фиагдон» отремонтированы два масляных выключателя 110 кВ, в том числе выключатель, который обеспечивает электроэнергией Республику Южная Осетия. На данном энергообъекте установлена новая цифровая микропроцессорная панель защит. Вновь смонтированное современное оборудование позволит повысить надежность электроснабжения потребителей соседнего региона.
В ходе ремонтно-эксплуатационных работ на энергообъектах специалисты филиала осуществили замену устаревшего оборудования. Где необходимо - произведена замена фарфоровых высоковольтных вводов на полимерные, т.е. проходные изоляторы, которые являются важной и неотъемлемой частью силовых трансформаторов. Произведена чистка изоляции, проверена работа короткозамыкателей и отделителей, которые предназначены для защиты электрооборудования.
Кроме того, энергетики произвели ревизию всех составных частей питающих центров. Регулярно снимались технические характеристики, проверяли контактные соединения, отбирали пробы масла и проверяли обогрев и освещение всей территории подстанции.
Как отмечает директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» Казбек Закаев, качественное и своевременное проведение работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей в регионе как в зимний период холодов, так и в остальное время года.