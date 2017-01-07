"Россети" обеспечили надежное электроснабжение в период новогодних праздников при аномально низких температурах в ряде регионов

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в формате видеоконференцсвязи заседание Штаба электросетевого комплекса всех 76 регионов присутствия компании.



С докладами о работе в период новогодних и рождественских праздников выступили руководители дочерних структур, осуществляющих свою производственную деятельность от Дальнего Востока до Калининградской области.



Отдельно были подведены промежуточные итоги прохождения текущего осенне-зимнего периода (ОЗП), характеризующегося в большинстве регионов аномальными погодными явлениями в виде низких температур, гололёдообразования, обильных осадков и ветровых нагрузок.



«Текущий ОЗП начался с нескольких недель ледяных дождей в целом ряде регионов. Но они не оказали влияния на надежность электроснабжения потребителей «Россетей» благодаря качественной подготовке к сезону пиковых нагрузок. Так должно быть и в будущем», - подчеркнул Олег Бударгин.



На заседании было отмечено, что особенностью текущего ОЗП является рост электропотребления, в том числе увеличены объемы электроэнергии, потребляемой населением.



Так, с начала ОЗП из-за аномально холодной погоды общий объем потребления электроэнергии увеличился на 3,8%. При этом прирост электропотребления бытовых потребителей по отдельным регионам России превысил 5%, что приводило к перегрузке оборудования распределительных сетей.



Вместе с тем отключений потребителей и повреждения оборудования по вине персонала «Россетей» в новогодние праздники допущено не было.



В целом, аварийность по группе «Россети» за прошедший год снижена на 50%, а только за 2016 год на 18%.



В период праздничных дней было зафиксировано несколько технологических нарушений, которые были вызваны низкими температурами, ошибочными действиями персонала сторонних организаций и воздействием посторонних лиц на энергооборудование. Они не привели к серьезным системным последствиям.



Для минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений на период праздников «Россети» увеличили штатную численность производственного персонала, находившегося на круглосуточном дежурстве, в 1,5 раза по сравнению с будничными днями.



Всего была обеспечена готовность свыше 9 560 бригад общей численностью порядка 48 тысяч человек. В их распоряжении находилось 23 тысячи единиц спецтехники, а также более 4 550 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 351 МВт.



Эффективная организация аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе в период новогодних праздников позволила снизить среднюю длительность восстановления электроснабжения потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,72 часа до 1,66 часа или на 3,5%, что практически в два раза ниже среднегодового показателя (порядка 3 часов).



Несмотря на высокопрофессиональную работу специалистов «Россетей», количество отключения потребителей по причине повреждения оборудования сторонних территориальных сетевых организаций увеличилось в период новогодних праздников с 281 до 333.



В качестве наиболее ярких примеров можно привести отключения в Вологодской области и Республике Дагестан.



К примеру, в Вологодской области 8 января из-за повреждения оборудования на эксплуатирующейся частной территориальной сетевой организацией подстанции класса напряжения 110 кВ «Ява», допущенного вследствие неудовлетворительного уровня его эксплуатации, порядка 86 тысяч потребителей г. Вологды более 5 часов оставались без электричества. По просьбе Администрации Вологодской области восстановлением электроснабжения потребителей занимались специалисты дочерней структуры «Россетей», т.к. у сетевой организации, эксплуатирующей энергообъект, не оказалось своих специалистов, способных оперативно устранить последствия аварии.



Такие ситуации свидетельствуют об отсутствии надлежащего уровня эксплуатации энергооборудования сторонними сетевыми организациями, а также подтверждают необходимость консолидации электросетевого комплекса под единым управлением.



Особое внимание руководителей дочерних структур генеральный директор ПАО «Россети» обратил на основные задачи текущего года, среди которых выделил сохранение достигнутых показателей надежности, увеличение объемов ремонтов и реноваций энергооборудования, снижение издержек и обеспечение финансовой устойчивости предприятий.



Глава компании напомнил, что ключевым проектом текущего года является реализация комплексной программы по сокращению потерь – как технических, так и коммерческих.



В заключение Олег Бударгин поблагодарил коллектив группы «Россети» за высокую эффективность работы в праздничные дни, отметив , что многие сотрудники провели их на рабочих местах, обеспечив надежность электроснабжения потребителей.