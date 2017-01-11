"РусГидро" обещает большие выплаты

«РусГидро» может выплатить наибольшие дивиденды в истории компании по итогам 2016 года — 25 млрд руб., выплаты превысят дивиденды за 2015 год на 40%. Компания обещает сохранить дивидендные выплаты на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО вплоть до 2023 года, но, по оценке аналитиков, это может привести к ухудшению кредитного качества компании.



Группа «РусГидро» ожидает чистую прибыль по итогам 2016 года на уровне 50 млрд руб. Прогноз приводится в протоколе решения совета директоров при расчете размера процентной ставки по займу, необходимому для рефинансирования долга «РАО ЭС Востока» через форвардный контракт с ВТБ. Половина чистой прибыли — 25 млрд руб., или 0,065 руб. за акцию, согласно директиве правительства, пойдет на выплату дивидендов акционерам.



Таким образом, компания на 40% увеличит размер выплат акционерам: в 2015 году на дивиденды направили 15 млрд руб., или 0,038863 руб. за акцию. В пресс-службе «РусГидро» не пояснили, по какому стандарту отчетности составлен прогноз по прибыли — по МСФО или РСБУ. Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 2015 год составила 27,157 млрд руб., по РСБУ — 30 млрд руб.



Первый заместитель генерального директора «РусГидро» Владимир Маркин прокомментировал, что приведенные в протоколе решения совета директоров компании цифры не являются официальным прогнозом компании по размеру чистой прибыли в 2016 году или показателем утвержденного бизнес-плана. Он отметил, что на 2017 год приходится пик финансирования инвестпрограммы, выплата дивидендов может быть обеспечена и за счет оптимизации издержек и продажи непрофильных активов. «В целом выплата дивидендов в размере 50% не окажет негативного влияния ни на деятельность компании, ни на работу объектов»,— добавил он.



Планку минимальных дивидендов за год 50% большей чистой прибыли — по МСФО или РСБУ — правительство установило в апреле, сейчас обсуждается возможность продлить требование о выплате 50% от чистой прибыли еще на три года. При этом «РусГидро» планирует сохранить норму выплаты дивидендов от половины чистой прибыли вплоть до 2025 года, следует из материалов компании.



Но выплата таких крупных дивидендов при низком значении чистого денежного потока может негативно сказаться на кредитном качестве компании, считает старший аналитик АКРА Александр Гущин. Так, по итогам 2015 года чистый денежный поток компании был отрицательным, а за первое полугодие 2016 года он составил 1,2 млрд руб. В результате выплаты дивидендов по итогам 2015 года привели к росту долга «РусГидро» в третьем квартале на 11 млрд руб., отмечает аналитик АКРА. По оценке господина Гущина, относительно невысокая долговая нагрузка «РусГидро» (долг/FFO до выплаты процентов на середину 2016 года — 2,75) и ее возможное снижение за счет допэмиссии акций, а также сокращение капитальных затрат в 2016 году все же позволят компании увеличить дивидендные выплаты до 20–25 млрд руб.

Источник: Коммерсант.