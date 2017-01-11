Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения комплексных испытаний оборудования Зарагижской ГЭС

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11 января 2017, 12:02
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных испытаний и ввода в эксплуатацию Зарагижской ГЭС установленной мощностью 30,6 МВт.
Зарагижская ГЭС – гидроэлектростанция деривационного типа, технологически является третьей ступенью Каскада Нижне-Черекских ГЭС на реке Черек в Кабардино-Балкарской Республике и работает, используя воду очищенного стока Аушигерской ГЭС, которая непосредственно подается в деривацию Зарагижской ГЭС, минуя р. Черек.
Сооружение гидроэлектростанции осуществлялось в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Мероприятия по схеме выдачи мощности Зарагижской ГЭС реализованы Правительством Кабардино-Балкарской Республики за счет федеральной целевой программы «Юг России».
В ходе строительства Зарагижской ГЭС специалисты Северокавказского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, схемы выдачи мощности ГЭС, приемке в эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские центры Системного оператора.
Комплексные испытания оборудования Зарагижской ГЭС закончены в декабре этого года. Испытания гидроагрегатов проводились в соответствии с программой, согласованной Северокавказским РДУ.
В ходе подготовки к включению Зарагижской ГЭС специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети 110-330 кВ, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Зарагижской ГЭС и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу ее мощности. Во время испытаний генерирующего оборудования Зарагижской ГЭС с включением его на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты ОДУ Юга и Северокавказского РДУ обеспечили поддержание параметров электроэнергетического режима в допустимых пределах.
Ввод в работу ГЭС на 17 % увеличит долю установленной мощности собственной генерации на территории Кабардино-Балкарской Республики и обеспечит дополнительные возможности по управлению электроэнергетическими режимами Кабардино-Балкарской энергосистемы и юго-восточной части ОЭС Юга.