Славянские энергетики совершили корпоративную поездку в горные районы Кубани

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11 января 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
70 сотрудников Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») и членов их семей при поддержке профсоюзного комитета предприятия на новогодних каникулах совершили туристическую поездку по горным районам Краснодарского края и Республики Адыгеи.
В сопровождении опытного гида энергетики и члены их семей посетили закованные в лед водопады Руфабго, заглянули в глубины Хаджохской теснины, покормили ручных медведей и других обитателей гор. С канатной дороги восхитились горными пейзажами и опробовали саночные и лыжные трассы. Финальным аккордом путешествия стало купание в термальных источниках Майкопского района. Термальная вода по праву славится своими целебными свойствами. Она не только лечит, но и дарит заряд бодрости и прекрасное настроение.
– Это замечательно, что в нашем филиале организуются такие поездки. Масса новых впечатлений, активный и в то же время познавательный отдых – отличный способ с пользой для здоровья и души провести выходные. Моя семья всегда с нетерпением ждет новых экскурсий, – поделился впечатлениями мастер группы по эксплуатации трансформаторных подстанций и воздушных линий Славянского РЭС Николай Коломиец.
ПАО «Кубаньэнерго» в тесном партнерстве с «Электропрофсоюзом» заботятся о качественном и интересном отдыхе для своих сотрудников и членов их семей. Славянские энергетики за последние несколько лет побывали во многих красивейших местах Краснодарского края, Республики Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Ставрополья и Кабардино-Балкарии.
– Подобные корпоративные поездки направлены на сплочение коллектива, повышение уровня знаний об истории и природе своей Родины, оздоровление и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей, – отметил директор Славянских электросетей Евгений Рудь.