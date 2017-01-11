"Станконормаль" станет технопарком

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11 января 2017, 15:21
Рубрика: Россия
Метки: ТЕХНОПАРК
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект плана земельного участка для реконструкции зданий завода «Станконормаль» и создания технопарка.
На сегодняшний день общая площадь производственных зданий завода «Станконормаль» составляет 22,243 тыс. м2.
«После проведения работ по реконструкции и новому строительству она увеличится в 2 раза – до 40 тыс. м2», - рассказал ответственный секретарь комиссии Константин Тимофеев, передает metalinfo.ru.
Он отметил, что в зданиях будут располагаться административно-деловые объекты и объекты технопарка.