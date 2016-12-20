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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Юные конструкторы создадут роботов для пензенских энергетиков

Юные конструкторы создадут роботов для пензенских энергетиков

11 января 2017, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

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Представители филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» достигли договоренности с пензенскими кружками робототехники по поводу конструирования роботизированной техники, которая может быть применена бригадами электромонтеров при проведении плановых ремонтных и аварийных работ.

В частности, юные конструкторы попытаются создать робота-электромонтера, который будет использоваться для выполнения типовых работ по эксплуатации и обслуживанию воздушных линий ВЛ-0,4 кВ. По замыслу разработчиков робот должен уметь устанавливать заземление на ВЛ, сигнализировать о внезапно-появившемся напряжении в сети, измерять различные технические характеристики воздушной линии и т.д. В качестве площадки для испытаний изобретений молодых конструкторов будет задействован учебно-тренировочный полигон Пензенского производственного отделения, который оснащен всеми необходимыми конструктивными элементами электросетевого хозяйства.

Ближайшая встреча между юными изобретателями и пензенскими энергетиками, посвященная подготовке технического задания, состоится в январе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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