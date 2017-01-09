Успешные динамические испытания КЗ трансформатора 765 кВ

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11 января 2017, 15:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ
Впервые в мире успешно прошли динамические испытание КЗ блочные трансформаторы на 765 кВ, предназначенные для энергетической сети Индии. В подразделении «Трансформаторы» компании АВВ пройден новый рубеж – компания успешно завершила динамические испытания КЗ однофазного блочного трансформатора 315 МВА, 765 кВ, производства АВВ в Индии (г.Вадодара).
Всего в компанию NTPC Ltd. (Индия) на тепловую электростанцию Гадарвара (2*800 МВт), расположенную в штате Мадхья Продеш в Индии, будет поставлено 7 трансформаторов.
Динамическое испытание короткого замыкания трансформатора является наиболее сложным при приеме, т.к. трансформатор подвергается более высоким тестовым нагрузкам на КЗ, чем в реальной эксплуатации. Прохождение этого испытания подтверждает эксплуатационную надежность, совершенство конструкции и безупречное качество трансформатора, предназначенного для эксплуатации в полевых условиях.
Конструкция трансформаторов ABB гарантирует максимальную безопасность и надежность. С помощью испытаний проверяется механическая и электрическая стабильность при высоких нагрузках. Испытания были проведены компанией АВВ в независимой лаборатории КЕМА в Нидерландах в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии (МЭК).
Испытание динамического короткого замыкания прошли более 170 силовых трансформаторов АВВ различной мощности, показав лучший в своем классе результат. Количество отказов для трансформаторов ABB в два раза ниже среднего показателя на рынке. Сегодня это единственный в мире блочный трансформатор высокого класса напряжения, который прошел такие строгие испытания.
В основе больших блочных трансформаторов лежит конструкторская концепция АВВ под торговой маркой TrafoStar™, единая инженерная технологическая платформа. Данная платформа используется на трансформаторном заводе в г.Вадодара, Индия, уже более десяти лет. На всех заводах АВВ в мире гарантируются единые высокие стандарты качества продукции, трансформаторы успешно проходят динамические испытания КЗ.