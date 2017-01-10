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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Утверждена корректировка инвестиционной программы ФСК ЕЭС до 2020 года

Утверждена корректировка инвестиционной программы ФСК ЕЭС до 2020 года

11 января 2017, 12:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Министерство энергетики РФ утвердило корректировку инвестиционной программы ФСК ЕЭС на период 2016-2020 гг. Документ учитывает результаты общественных обсуждений и взаимодействия с экспертным сообществом. Финансирование инвестиционной программы предусмотрено в объеме 482,28 млрд руб.

За пять лет планируется ввести в состав основных средств 44 711 МВА трансформаторной мощности и 11 412 км линий электропередачи. Основными источниками финансирования являются собственные средства компании за счет тарифа и платы за ТП.

Приоритетами программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, развитие сетей.

Наиболее крупными проектами до 2020 года являются укрепление и развитие связей энергосистем, включая ОЭС Северо-Запада и Центра, внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, нефте- и газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке,  подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации.

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ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся 140 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 933 подстанции общей установленной мощностью более 334,5 тыс. МВА.

Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн. кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК в 2016 году составила более 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления – Андрей Муров.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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