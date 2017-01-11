В "Газпроме" сообщили, что реализация "Северного потока-2" идет по плану

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11 января 2017, 13:18
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Работы по реализации проекта "Северный поток-2" идут по плану и в полном соответствии с законодательством ЕС, что позволит исключить те проблемы, которые были при реализации "Северного потока", сообщил менеджер "Газпрома" в ходе телефонной конференции.
"Все работы в рамках проекта ведутся в соответствии с регулятивными нормами и законодательством ЕС, что, мы думаем, исключит те проблемы, которые были при реализации проекта "Северный поток", — сказал менеджер "Газпрома". Он отметил, что реализация проекта "Северный поток-2" идет по плану, передает РИА Новости.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубов газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50%, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта активно выступает Украина, которая в случае его реализации потеряет свою роль транзитера российского газа в Европу.