В Совбезе рассмотрели проект основ госполитики по промышленной безопасности

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11 января 2017, 16:19
Рубрика: Россия
Метки: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Межведомственная комиссия Совета Безопасности России рассмотрела проект основ государственной политики в области промышленной безопасности страны на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу в экономической и социальной сфере, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
"Проект основ государственной политики в области промышленной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу рассмотрен Межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отмечается, что документ направлен на обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на производственных объектах и последствий указанных аварий. Добавляется, что в проекте документа определены цели, основные направления и инструменты реализации государственной политики в области промышленной безопасности.
Документ предусматривает решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, совершенствование государственного регулирования в области промышленной безопасности, а также повышение профессиональных компетенций руководителей и работников организаций, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание опасных производственных объектов.
Комиссия отметила, что в целом проект отвечает требованиям, предъявляемым к подобным документам стратегического планирования, однако нуждается в дальнейшей доработке с учетом предложений, поступивших от участников заседания. Проект документа подготовлен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.