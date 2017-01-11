 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В Совбезе рассмотрели проект основ госполитики по промышленной безопасности

В Совбезе рассмотрели проект основ госполитики по промышленной безопасности

11 января 2017, 16:19
Рубрика: Россия
Метки: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обсудить на форуме

243 просмотра

Межведомственная комиссия Совета Безопасности России рассмотрела проект основ государственной политики в области промышленной безопасности страны на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу в экономической и социальной сфере, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

"Проект основ государственной политики в области промышленной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу рассмотрен Межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что документ направлен на обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на производственных объектах и последствий указанных аварий. Добавляется, что в проекте документа определены цели, основные направления и инструменты реализации государственной политики в области промышленной безопасности.

Документ предусматривает решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, совершенствование государственного регулирования в области промышленной безопасности, а также повышение профессиональных компетенций руководителей и работников организаций, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание опасных производственных объектов.

Комиссия отметила, что в целом проект отвечает требованиям, предъявляемым к подобным документам стратегического планирования, однако нуждается в дальнейшей доработке с учетом предложений, поступивших от участников заседания. Проект документа подготовлен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!