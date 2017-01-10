В декабре энергетики Кабардино-Балкарии присоединили в два раза больше мощности, чем за весь 2015 год

Выполнение филиалом МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») мероприятий по присоединению к сетям новых потребителей и увеличение мощности для ранее подключенных способствует экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики. В декабре энергетики подключили к сетям 35,4 МВт новой мощности, что практически в два раза больше, чем за весь 2015 год.



Завершено присоединение ряда объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития не только Кабардино-Балкарии, но и всего региона. Специалисты осуществили техприсоединение энергетических установок Зарагижской ГЭС. Сооружения и оборудование данной ГЭС предварительно прошли все необходимые испытания, по результатам которых были подписаны документы о завершении строительства и вводе станции в эксплуатацию.



Зарагижская ГЭС является третьей станцией каскада Нижне-Черекских ГЭС, ее установленная мощность 30,6 МВт. Среднегодовая выработка – 114 млн кВт.ч.



Торжественный пуск Зарагижской ГЭС, в котором приняли участие глава КБР Юрий Коков, председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов, представители филиала «Каббалкэнерго», состоялся в канун Нового года и стал большим событием в жизни республики.



В последнем месяце 2016 года энергокомпания обеспечила выполнение договорных обязательств по завершению второго этапа по присоединению энергопринимающих устройств мощностью 3,7 МВт крупного завода по выращиванию и переработке томатов в с. Пролетарское Прохладненского района. В селении Псыгансу Урванского района было осуществлено присоединение складских помещений предприятия по переработке сои, которому было выдано 310 кВт мощности.



На данный момент к сетям филиала подключен и новый торговый центр в Нальчике мощностью 760 кВт, и комплекс по выращиванию шампиньонов (310 кВт), а также 60-квартирный жилой дом на поляне Терскол в Приэльбрусье (180 кВт).



В селении Прималкинское Прохладненского района и городе Нарткала в Урванском районе энергетики присоединили к сетям физкультурно-оздоровительные комплексы, общая мощность которых составила 210 кВт. Так, в Нарткале современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном стал первым комплексом такого уровня в республике и был также открыт в торжественной обстановке перед Новым годом. В этом комплексе оборудованы тренировочные залы для единоборств, многофункциональный зал для игровых видов спорта и плавательный бассейн. Большой многофункциональный зал предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий, а также для проведения соревнований по игровы видам спорта.



Филиал «Каббалкэнерго» в рамках клиентоориентированной политики проводит большую работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов.