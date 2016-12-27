В строящемся цехе электролиза меди смонтируют 4 км токопроводных шин

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11 января 2017, 14:53
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
На строительстве второй очереди нового цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) начался монтаж системы токопроводных шин. Они необходимы для подачи питания к электродам, размещенным в полимербетонных ваннах, где будет происходить процесс рафинирования меди. Токопроводные шины представляют собой медные пластины разной конфигурации. Их общая масса составляет 400 тонн, а длина около 4 км.
Монтаж всего комплекта системы шин будет завершен во втором полугодии 2017 года: до марта планируется смонтировать первый контур ошиновки, а затем будет завершен монтаж второго контура с организацией резервного питания и подключением к преобразователям тока, - отметил главный инженер предприятия Алексей Королёв.
Одновременно в цехе продолжаются общестроительные работы. В частности, производится химическая защита оборудования в баковом пролёте. Завершается покраска ферм металлоконструкций. Строители заканчивают кладку индивидуального теплового пункта. Идёт заливка фундамента под трансформатор и преобразователи тока, питающие цепь электролиза.
Напомним, что в 2012 году «Уралэлектромедь» ввела в эксплуатацию первую очередь нового цеха электролиза меди, инвестировав в проект более 4,4 млрд рублей. В настоящее время цех не только вышел на проектную мощность 150 тыс. тонн катодной меди, но и превысил ее.
Строительство второй очереди началось в июле 2014 года. Также как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С ее запуском мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощность (с учетом выпуска катодов по основной технологии) составит 400 тыс. тонн. Завершить строительство планируется в 2018 году.