"Вологдаэнерго" доставило оборудование на ПС "Ява"

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11 января 2017, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») доставили КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки) на частную ПС «Ява», где в воскресенье, 8 января, произошел пожар.
«По поручению Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, мы изыскали возможность привезти из своего производственного отделения в Череповце КРУН для ликвидации последствий пожара. Сегодня, согласно разработанному нами графику, оборудование было доставлено на подстанцию, и наши специалисты приступили к работам по его установке», - рассказал заместитель генерального директора-директор филиала «Вологдаэнерго» Виктор Луцкович.
С понедельника, 9 января, работая в круглосуточном режиме, специалисты «Вологдаэнерго» произвели комплекс работ по монтажу и наладке на привезенном из Череповца оборудовании. Кроме того, персоналом филиала параллельно были проведены испытания и диагностика имеющегося силового трансформатора на данной подстанции на предмет его готовности к работе. В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 30 сотрудников сетевой организации.
«В течение сегодняшнего дня наш персонал установит КРУН на данную подстанцию. Дальнейшие работы по наладке и подсоединению кабеля будут зависеть и от собственника. В связи с этим сроки выполнения восстановительных работ продлены до 13 января», - резюмировал Виктор Луцкович.
По завершению всех работ планируется восстановить подачу электроэнергии на промышленные объекты и жилые дома, которые ранее были запитаны от данной подстанции. Ход работ в усиленном режиме контролируется руководством «Вологдаэнерго».