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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За три года работы Преградненский ЦОК АО "Карачаево-Черкесскэнерго" принял более 50 тысяч посетителей

За три года работы Преградненский ЦОК АО Карачаево-Черкесскэнерго принял более 50 тысяч посетителей

11 января 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЦОК

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Сотрудники Центра обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети»), расположенного в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, за три года, прошедших со дня открытия ЦОК, приняли и обслужили более 51 тыс. посетителей.

По словам начальника Урупского районного энергосбытового отделения Виктора Осипова, основные клиенты ЦОК – жители районного центра станицы Преградной. Благодаря удачному месту расположения офиса, услугами этого Центра обслуживания клиентов активно пользуются жители всех населенных пунктов Урупского района.

Таким образом, за три года функционирования в кассах ЦОК станицы Преградной абоненты произвели платежи на потребленную электроэнергию на сумму около 34,5 млн рублей.

Следуя клиентоориентированной политике ПАО «Россети», в Преградненском Центре обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» созданы комфортные условия для посетителей. Платежи принимают в двух кассах, здесь же абоненты-физлица могут решить все вопросы, связанные с электроснабжением.

Помимо оплаты за электроэнергию, здесь можно внести взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Рассматривается возможность в дальнейшем принимать платежи и за другие коммунальные услуги.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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