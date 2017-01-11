За три года работы Преградненский ЦОК АО "Карачаево-Черкесскэнерго" принял более 50 тысяч посетителей

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11 января 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЦОК
Сотрудники Центра обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети»), расположенного в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, за три года, прошедших со дня открытия ЦОК, приняли и обслужили более 51 тыс. посетителей.
По словам начальника Урупского районного энергосбытового отделения Виктора Осипова, основные клиенты ЦОК – жители районного центра станицы Преградной. Благодаря удачному месту расположения офиса, услугами этого Центра обслуживания клиентов активно пользуются жители всех населенных пунктов Урупского района.
Таким образом, за три года функционирования в кассах ЦОК станицы Преградной абоненты произвели платежи на потребленную электроэнергию на сумму около 34,5 млн рублей.
Следуя клиентоориентированной политике ПАО «Россети», в Преградненском Центре обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» созданы комфортные условия для посетителей. Платежи принимают в двух кассах, здесь же абоненты-физлица могут решить все вопросы, связанные с электроснабжением.
Помимо оплаты за электроэнергию, здесь можно внести взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Рассматривается возможность в дальнейшем принимать платежи и за другие коммунальные услуги.