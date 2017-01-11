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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "МРСК Урала" восстанавливают электроснабжение жителей пригорода Красноуральска, прерванное из-за повреждений потребительских энергообъектов

Энергетики МРСК Урала восстанавливают электроснабжение жителей пригорода Красноуральска, прерванное из-за повреждений потребительских энергообъектов

11 января 2017, 10:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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 Вчера в 23:21 из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск-Химзавод», принадлежащей Красноуральскому химзаводу без электроснабжения остались жители посёлка Пригородный, расположенного в пригороде Красноуральска.

Всего без электричества осталось порядка 2 тысяч человек, а также несколько социально-значимых объектов.

Несмотря на то, что повреждение возникло на потребительском объекте, ночью на место оперативно прибыли энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения жителей.

К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты - котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки.

В настоящий момент энергетики филиала «Свердловэнерго» продолжают работать в пригороде Красноуральска. Без электроснабжения пока остаётся порядка 700 человек. Стоит отметить, что повреждение объектов потребителя было достаточно серьёзным. Технологическое нарушение на линии химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».

На месте находится 11 аварийно-восстановительных бригад ОАО «МРСК Урала» - полсотни человек, более десятка единиц спецтехники, в том числе бригадные машины. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно завершить восстановление электроснабжения. Ход аварийно-восстановительных работ в пригороде Красноуральска также контролирует Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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