В период праздничных выходных потребители Сибирской генерирующей компании были обеспечены тепловой и электрической энергией без сбоев и аварий

ПУЭ 6-е и 7-е издания
11 января 2017, 12:39
Рубрика: Энергетика
Метки: СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
В течение новогодних каникул предприятия Сибирской генерирующей компаний в пяти регионах работали в режиме повышенной ответственности – на электростанциях и теплотранспортных компаниях были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойного и надежного энерго- и теплоснабжения потребителей. В результате с начала года в зоне действия СГК не было зафиксировано ни одного отказа оборудования, аварии или нарушения энергоснабжения жителей и предприятий.
В выходные дни руководители предприятий СГК несли дежурство, осуществляли мониторинг и контроль состояния оборудования и работы теплоэлектростанций и теплосетевой инфраструктуры. Накануне праздников специалисты компании провели внеплановые проверки и осмотры состояния оборудования, теплотрасс, зданий и сооружений, подготовили аварийные бригады и соответствующую спецтехнику.
Все электростанции Сибирской генерирующей компании обеспечены нормативным запасом топлива, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.
В связи с прогнозируемым понижением температуры сразу после праздников 10-11 января Сибирская генерирующая компания проводит в Красноярске внеплановую проверку ключевых участков магистральных теплосетей. С целью своевременного обнаружения и устранения в плановом порядке возможных дефектов, в течение двух дней специалисты дополнительно осмотрят около 200 км магистральных сетей, более 2 тысяч тепловых камер. В работах задействован весь оперативный персонал.
Отметим, предприятия СГК имеют статус единой теплоснабжающей организации в 10 городах Сибири. С 1 января 2017 года подразделение СГК стало единой теплоснабжающей организацией в Рубцовске Алтайского края. Накануне нового года была утверждена схема теплоснабжения Красноярска, актуализированы схемы теплоснабжения Новокузнецка, Абакана и Барнаула с учетом расширения зоны действий ТЭЦ компании.