В поселке Пригородном под г. Красноуральском жителям возобновлена подача электроэнергии

Специалисты филиала «Свердловэнерго» завершают работы на резервной линии электропередачи в пригороде г. Красноуральска. В настоящий момент идет монтаж провода на опорах воздушной линии (ВЛ).



Для того, чтобы максимально оперативно запитать потребителей, энергетики произвели перебазировку резервных источников электроснабжения, а также перераспределили нагрузку и возобновили подачу электроэнергии 700 жителям поселка Пригородный. Некоторое потепление и снижение энергопотребления на сети позволило выполнить эти работы.



Отметим, что пока в работу не введена вновь строящаяся линия, назвать это нормальной схемой электроснабжения нельзя. Как только энергетики завершат работы на ВЛ, ее введут в работу и жители поселка будут запитаны по новой надежной схеме.



Напомним, что вчера в 23:21 из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск-Химзавод», принадлежащей Красноуральскому химзаводу без электроснабжения остались жители посёлка Пригородный, расположенного в пригороде Красноуральска. Всего без электричества осталось порядка 2 тысяч человек, а также несколько социально-значимых объектов. Повреждение объектов потребителя было достаточно серьёзным. Технологическое нарушение на линии химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод». Несмотря на то, что повреждение возникло на потребительском объекте, ночью на место оперативно прибыли энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения жителей. К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты - котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки. На утро без света находилось 700 человек, проживающих в 3 многоэтажных домах.



Стоит отметить, что филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» не является эксплуатирующей организацией ни линии электропередачи, на которой произошло повреждение, ни центра питания Красноуральского химзавода, вышедшего из строя сегодня ночью. Монтаж новой ЛЭП и ввод ее в работу специалисты планируют закончить ближе к ночи. Ситуация находится на контроле как специалистов компании, так и лично Главы администрации городского округа Красноуральск, который оказывает максимально содействие в разрешении данной ситуации.