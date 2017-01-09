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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Заседание исследовательского комитета CIGRE SC В4 и совместный коллоквиум CIGRE SC B4, D1 & A3

Заседание исследовательского комитета CIGRE SC В4 и совместный коллоквиум CIGRE SC B4, D1 & A3

11 января 2017, 11:03
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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30 сентября – 6 октября 2017 г. в Канаде г. Виннипег, Манитоба состоится очередное заседание исследовательского комитета CIGRE SC В4 и совместный коллоквиум CIGRE SC B4, D1 & A3. 

Предпочтительные темы SC В4 для коллоквиума:

  • New HVDC and FACTS projects (planning, design, commissioning) (Новые проекты HVDC и FACTS - планирование, проектирование, ввод в эксплуатацию)
  • Operating experience of HVDC and FACTS projects including refurbishment and upgrading (Опыт эксплуатации HVDC и FACTS, включая восстановление и модернизацию)
  • Innovations in HVDC and FACTS equipment and systems (Инновации в HVDC и FACTS)
  • Medium voltage HVDC and applications to distribution (Электропередачи постоянным током среднего напряжения для распределительных систем).

Срок подачи тезисов – до 1 февраля 2017 года.

Подробно с правилами оформления докладов можно ознакомиться здесь: http://cigrewinnipeg2017.com/pdf/CFP2017.pdf

Материалы к новости:

Web-сайт коллоквиума: http://cigrewinnipeg2017.com

Компания: РНК СИГРЭ

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