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11 января 2017, 11:03
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
30 сентября – 6 октября 2017 г. в Канаде г. Виннипег, Манитоба состоится очередное заседание исследовательского комитета CIGRE SC В4 и совместный коллоквиум CIGRE SC B4, D1 & A3.
Предпочтительные темы SC В4 для коллоквиума:
Срок подачи тезисов – до 1 февраля 2017 года.
Подробно с правилами оформления докладов можно ознакомиться здесь: http://cigrewinnipeg2017.com/pdf/CFP2017.pdf
Материалы к новости:
Web-сайт коллоквиума: http://cigrewinnipeg2017.com